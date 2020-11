Arcadia feiert Neueröffnung des Parkhauses „Northgate“ am BER

In unmittelbarer Nähe des neuen Hauptstadtflughafens Berlin Brandenburg „Willy Brandt“ wurde das Parkhaus Northgate mit circa 1.500 Stellplätzen errichtet. Termingerecht zur Eröffnung des BER, hat der Bauherr Arcadia Investment Group das Parkhaus an den zukünftigen Betreiber übergeben.

