Arcadia erwirbt Grundstück im Businesspark Gatelands

Die Parcadia BER Projekt GmbH, eine Projektgesellschaft der in Leipzig ansässigen Arcadia Investment GmbH, hat auf dem Gelände von „Gatelands“ im „Businesspark Kienberg“ am zukünftigen Flughafen Berlin Brandenburg International ein Entwicklungsgrundstück mit einer Größe von rund 10.140 m² für den Bau eines Parkhauses mit ca. 1.500 Stellplätzen erworben. Verkäufer ist die Gatelands Projektentwicklung GmbH & Co. KG mit Sitz in Schönefeld, ein Gemeinschaftsunternehmen der OFB Projektentwicklung GmbH und der Unternehmensgruppe Kolb+Partner, welche Eigentümer des sich an der Zufahrt zum BER befindenden Businesspark-Areals ist.

.

Auf dem Grundstück entsteht das erste Parkhaus von „Gatelands“, welches unter dem Namen „Northgate“ etabliert werden soll. Das projektierte Parkhaus wird in einer Stahl-Skelettbauweise mit Betonfertigteilelementen gebaut und über eine Profilbauglasfassade mit Designelementen aus farbigen Blechen sowie über ein begrüntes Dach verfügen. Insgesamt sind ca. 1.500 Stellplätze geplant, welche sich auf zwölf Halb-Ebenen verteilen. Aufgrund der sehr pragmatischen Zusammenarbeit mit den Behörden des Landkreises Dahme-Spreewald, wurde die Baugenehmigung für das Projekt bereits erteilt. Für die umfassende Gesamtfinanzierung des Projektes konnte die Mittelbrandenburgische Sparkasse gewonnen werden.



In unmittelbarer Nähe des Hauptstadtflughafens BER entsteht auf einem rund 100.000 m² großen Areal der Businesspark Gatelands, welcher Raum für Hotels, Büroräume, Dienstleistungs- und Handelsflächen bietet. Insgesamt ist auf dem Areal die Errichtung von Gebäuden mit einer Gesamtgeschossfläche von ca. 250.000 m² geplant und genehmigt. Durch die Premiumlage am zukünftigen BER direkt vor den Toren Berlins, die kurzen Wege in die Berliner City und die Anbindung an die die Autobahnen A 113 (Berliner City) und A 10 (Autobahnring) und dem bereits mit festgesetztem Bebauungsplan gesichertem Baurecht wird das Areal zu einem der attraktivsten Entwicklungsstandorte im Umfeld Berlins, insbesondere auch aufgrund des Nachfragedruckes auf dem Berliner Büromarkt.



Neben diversen Bürogebäuden für Einzelnutzer werden auch mehrere Hotels entstehen, von denen das B&B Hotel Berlin-Airport bereits eröffnet wurde. Für ein Lifestyle Hotel der Marke Moxy liegt die Baugenehmigung bereits vor. Für eine Büroentwicklung mit ca. 15.000 m² wurde ein Bauantrag gestellt. Zu dem Businesspark Gatelands gehören auch ca. 20.000 m² Wald mit Teichen und Grünflächen.