Arbireo startet neue Projektmanagement GmbH mit Markus Wiegleb

Die Arbireo Capital AG weitet die Bandbreite ihrer angebotenen Dienstleistungen durch die Gründung der Tochtergesellschaft Arbireo Projektmanagement GmbH deutlich aus. Das neue Tochterunternehmen richtet sich an deutsche und europäische Immobilieninvestoren, die die Projektsteuerung, das Projektmanagement, die Ankaufsbewertung sowie das Monitoring bei Baumaßnahmen an Bestandsobjekten oder Neuentwicklungen komplett oder teilweise auslagern wollen. Dieses Leistungsspektrum stellt die Arbireo Projektmanagement GmbH auch Drittanbietern zur Verfügung. Geschäftsführer der Arbireo Projektmanagement GmbH wird Markus Wiegleb, der über mehr als 25 Jahre Berufserfahrung als Architekt, Projektmanager und Portfoliomanager verfügt.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Arbireo Capital AG Bouwfonds Immobilienentwicklung Arbireo

„Markus Wiegleb passt durch seine branchenübergreifende Erfahrung sowohl im technischen als auch im kaufmännischen Bereich wie kein Zweiter zur Philosophie der Arbireo Projektmanagement GmbH“, sagt Dr. Martin Leinemann, Vorstand der Arbireo Capital AG. „Um unsere Kunden optimal auf der Baustelle wie am Zeichenbrett vertreten zu können, ohne die Perspektive eines Investors aus den Augen zu verlieren, braucht es diese doppelte Sichtweise, die Herr Wiegleb verkörpert“, so Leinemann weiter. „Analog zu unserem bestehenden Dienstleistungsangebot richtet sich unser Projektmanagement sowohl an Fondsstrukturen als auch an Club-Deal-Anleger und geht flexibel auf individuelle Bedürfnisse ein“, ergänzt Christoph Flügel, Vorstand der Arbireo Capital AG.



Markus Wiegleb war zuletzt als Portfoliomanager für einen paneuropäischen Wohnimmobilienfonds von Catella tätig und verantwortete den Aufbau eines knapp 500 Millionen Euro großen offenen Immobilienfonds. Zuvor war der Diplom-Architekt unter anderem Head of Technical Management bei Bouwfonds IM und technischer Leiter, Projektmanager sowie Architekt für verschiedene Projektentwickler.