Arbireo startet Logistik-Fonds

Die Arbireo Capital AG hat über IntReal den offenen Spezial-AIF „Arbireo Spezial-AIF: European Consumer Logistics“ (ECLF) aufgelegt. Der Fonds verfügt bereits über ein erstes Objekt in Ettlingen [wir berichteten] und weitere schon im Ankauf befindliche Objekte in Deutschland, Polen und den Niederlanden in Höhe von rund 60 bis 80 Mio. Euro.

.

Der ECLF mit einem Gesamtanlagevolumen von ca. 300 Mio. Euro investiert in paneuropäische Immobilien, die für die Abwicklung logistischer Aktivitäten geeignet sind bzw. genutzt werden. Der Fonds konzentriert sich auf Objekte der Konsumgüterlogistik im Core- und Core+-Segment an stabilen und nachhaltigen Standorten im Euro-Raum, davon mindestens 40 Prozent bis maximal 60 Prozent in Deutschland. Bei einer Fondslaufzeit von mindestens 10 Jahren wird ein Zielvolumen von 250 bis 300 Mio. Euro angestrebt.



Die Planung der Standort- und Objektauswahl erfolgt unter Einbeziehung möglicher Revitalisie­rungs-, Modernisierungs- und Erweiterungskonzepte, um die marktübliche Rendite durch aktives Bestandsmanagement positiv zu übertreffen. Projektentwicklungen schließt der Investitionsansatz aus, für Forward Fundings beziehungsweise Forward Deals ist man dagegen offen. Der Fonds wird von Arbireo Capital und dem Logistikspezialisten Cubilis Asset Management als Asset Manager gemanagt. Als Service-KVG für den „ECLF“ fungiert die IntReal.



„Die seit Jahren positive Umsatzentwicklung im Onlinehandel sorgt auch weiterhin für eine hohe Nachfrage nach Logistikimmobilien. Insbesondere Distributionsanlagen für die letzte Meile und Verteilzentren in den Ballungsräumen bilden die Basis für eine funktionierende Warenverteilung und sind daher stark nachgefragt. Die Corona-Pandemie hat die Bedeutung und überaus dynamische Perspektive des Consumer Logistics-Segments nur noch deutlicher unterstrichen. Der neue Fonds ermöglicht es unseren Anlegern nun am attraktiven Rendite-Risiko-Profil dieser Assetklasse teilzuhaben“, sagt Christoph Flügel, Vorstand der Arbireo Capital.



„Eine wichtige Säule unserer Strategie sind langfristige Verträge mit bonitätsstarken Ankermietern, die nicht immer und ausschließlich nur die Namen wie DHL und Amazon sein müssen. Einige große und viele mittelständisch aufgestellte Unternehmen ermöglichen durch ihre relativ konjunkturresistenten Geschäftsmodelle langfristig stabile Cash-Flows. Hinzu kommt unser Diversifizierungsansatz über verschiedene Standorte und Gebäudetypen – von Nah- über Regional- bis zu großen Zentrallagern. Die relative Nähe zur Asset Klasse Retail, insbesondere Lebensmittel-Einzelhandel, ergänzt und erweitert unser Kompetenzfeld mit Produkten für unsere Anleger und führt viele Anbieter und Nachfrager nach Logistikflächen in unserem Haus näher zusammen“, sagt Martin Leinemann, Vorstand der Arbireo Capital.



„Die Anforderungen an Logistikimmobilien ändern sich kontinuierlich und müssen permanent analysiert werden. Auch Nachhaltigkeitsgesichtspunkte spielen eine zunehmend wichtige Rolle. Moderne Daten-Analysen erlauben heutzutage den Carbon-Footprint zu optimieren“, sagt Dr. Thomas Steinmüller, Managing Director bei Cubilis Asset Management.

„Unsere über 20-jährige Expertise auf dem Gebiet der Logistikimmobilie erlaubt es uns, die Spreu vom Weizen zu trennen“, ergänzt Klaas Ockens, Managing Partner bei Cubilis Asset Management.