Arbireo erwirbt drei Nahversorger für AIF

Die Arbireo Capital AG hat für ihren 2021 aufgelegten „Arbireo Spezial-AIF Lebensmittel-Einzelhandel II“ vier weitere LEH-geankerte Immobilien mit insgesamt 6.631 m² Mietfläche erworben. Damit wächst das Fondsportfolio auf nunmehr 10 Objekte mit einer Gesamtmietfläche von 18.900 m² und einem Investmentvolumen von 39,5 Millionen Euro.

.

Die drei Immobilien liegen in Sachsen, Bayern, Rheinland-Pfalz und NRW. Die Liegenschaften sind im Schnitt zu 99 Prozent vermietet und verfügen über eine WALT von über 10 Jahren. Ankermieter ist je zwei Mal Penny und Netto. „Damit stärken die Ankäufe die Diversifizierung des Fonds nach Regionen und Mieterstruktur weiter, sagt Martin Leinemann, Vorstand der Arbireo Capital.



„Die Objekte entsprechen genau unserem Investitionsprofil für den Fonds. Unser Anleger profitieren von den stabilen Cashflows der neuen Assets, die allesamt an nachhaltigen Nahversorgungsstandorten gelegen und an bonitätsstarke Unternehmen vermietet sind“, erläutert Christoph Flügel, Vorstand von Arbireo Capital.



Der „Arbireo Spezial-AIF Lebensmittel-Einzelhandel II“ ist ein offener Spezial-AIF für deutsche institutionelle Anleger und investiert in Lebensmittel-Einzelhandelsobjekte und -projekte. Wie beim Vorgängerprodukt fungiert die IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH als Service-KVG.