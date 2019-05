Arbireo finanziert zweites Leipziger Crowdfunding-Projekt über Mezzany

Arbireo Capital finanziert ein neues Immobilienprojekt in der Arthur-Hoffmann-Straße in Leipzig teilweise über die Crowdfunding-Plattform Mezzany. Auf dem bereits angekauften Grundstück ist der Bau einer modernen Wohn- und Gewerbeimmobilie mit rund 3.800 m² Mietfläche geplant. Ab heute, dem 15. Mai um 12 Uhr, können sich Anleger über eine Finanzierungstranche von 800.000 Euro an dem Projekt beteiligen.

„Leipzigs robustes wirtschaftliches und demografisches Wachstum und insbesondere die beliebte Wohnlage in der Südvorstadt schaffen beste Voraussetzungen für das Crowd-Investment in dieses Projekt. Besonders freut uns, dass sich Leipziger Privatanleger auf diese Weise schon mit kleinen Summen am Aufschwung des heimischen Immobilienmarktes beteiligen können“, sagt Johannes Ranscht, Geschäftsführer von Mezzany.



Privatanleger können sich an der Projektentwicklung bereits ab 250 Euro in Form eines qualifizierten Nachrangdarlehens beteiligen. Anleger erhalten eine feste jährliche Verzinsung von 5,5 %. Wer bis zum 26. Mai investiert, erhält zudem einen Early-Bird-Bonus von zusätzlich 1,0 % p. a. Die Laufzeit beträgt 19 Monate und endet zum 31. Dezember 2020.



Die „Arthur-Hoffmann-Straße“ ist das zweite Crowdfunding-Projekt, das der Investment-Manager Arbireo Capital AG zusammen mit Mezzany in Leipzig auf den Weg bringt.



„Nach der erfolgreichen Finanzierung unseres letzten Projekts in Leipzig, wo die Anleger ihr Kapital – bei voller annualisierter Verzinsung – mehrere Monate vorzeitig zurückerhalten haben, sehen wir uns bestärkt in unserer Strategie. Alternative Finanzierungskanäle wie Crowdinvesting stellen eine sinnvolle Diversifizierung für uns und unsere institutionellen Anleger dar“, sagt Christoph Flügel, Vorstand der Arbireo Capital AG.



Das Objekt entsteht auf einer etwas mehr als 1.800 m² großen Grundstücksfläche und soll 45 Wohneinheiten mit Flächen zwischen 50 und 90 m² umfassen. Die voraussichtliche Nettowohnfläche beläuft sich damit auf rund 3.200 m². Zusätzlich sind etwa 600 m² Gewerbefläche und eine Tiefgarage mit circa 50 Stellplätzen vorgesehen.



Die Leipziger Südvorstadt zeichnet sich durch eine ruhige und gepflegte Wohnlage aus und bietet ein vielfältiges kulturelles Angebot und hohe Lebensqualität. Schulen, Kindergärten und Hochschulen befinden sich in unmittelbarer Nähe. Das Leipziger Stadtzentrum ist durch die gute ÖPNV-Anbindung innerhalb weniger Minuten erreichbar.