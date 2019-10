Arbireo kauft drei Märkte für „Spezial-AIF Lebensmittel-Einzelhandel“

Die Arbireo Capital AG hat für den „Arbireo Spezial-AIF Lebensmittel-Einzelhandel“ drei weitere Lebensmittelmärkte mit einem Transaktionsvolumen von insgesamt rund 9,5 Millionen Euro und einer Gesamtfläche von knapp 5.500 m² erworben. Dabei handelt es sich um zwei Rewe-Märkte im bayerischen Bad Windsheim (Raiffeisenstraße 3) und im hessischen Bad Hersfeld (Carl-Benz-Straße 5) sowie einen Netto-Markt im bayerischen Lehrberg (Untere Hindenburgstraße 59). Das bereits investierte Volumen des Fonds beträgt somit aktuell rund 194 Millionen Euro. Das avisierte Gesamtinvestitionsvolumen von 210 Millionen Euro soll planmäßig bis Ende 2019 erreicht werden. Weitere Ankäufe sind nur noch in einem begrenzten Umfang möglich, wobei neue Angebote für ein nachfolgendes Fondsprodukt bereits geprüft werden.

„Diese Ergänzung unseres Fondsportfolios freut uns besonders, da gerade am Ende einer Investitionsphase Ankäufe in noch unterrepräsentierten Segmenten hinsichtlich Regionen und Betreibern immer schwerer werden - zumal die Kaufpreise seit Fondsstart weiter gestiegen sind“, erläutert Dr. Martin Leinemann, Geschäftsführer von Arbireo Capital.



„Trotzdem konnten wir die Renditeerwartung für den Fonds bei jedem der drei Objekte erfüllen. Dadurch, dass es sich um zwei Rewe-Verbrauchermärkte und einen Netto Discounter handelt, stärken wir nicht nur die regionale Ausgewogenheit unseres LEH-Fonds sondern auch die Diversifizierung nach Betriebsformen“, ergänzt Marcus Neumann, Geschäftsführer von Arbireo Retail Invest.



Voraussichtlich noch im November 2019 wird Arbireo Capital für die letzten fünf Objektankäufe alle Beurkundungen vollzogen und den AIF damit voll investiert haben. Für alle fünf Liegenschaften verfügt das Investment-Unternehmen bereits über Exklusivität.



Der ‚Arbireo Spezial-AIF Lebensmittel-Einzelhandel‘ ist ein offener Spezial-AIF für deutsche institutionelle Anleger und investiert in Lebensmittel-Einzelhandelsobjekte. Als Service-KVG für den „Arbireo Spezial-AIF Lebensmittel-Einzelhandel“ fungiert die IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH.