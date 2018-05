Arbireo gewinnt Tobias Klein als Co-Geschäftsführer für Niederlassung in Berlin

Die Arbireo Capital AG setzt mit der Eröffnung einer eigenen Niederlassung in Berlin den eingeschlagenen Expansionskurs fort. Das Büro befindet sich am Kurfürstendamm in zentraler Lage. Des Weiteren sorgt Arbireo Capital auch personell für Verstärkung. Tobias Klein, Diplom-Architekt mit über 20 Jahren Berufserfahrung im Bereich technisches Management und Projektsteuerung, übernimmt an der Seite von Markus Wiegleb die Leitung des Berliner Büros. Zuletzt war Klein Head of Technical Management beim Wohnimmobilien-Fondsanbieter Bouwfonds.



.

Neben der Führung der Repräsentanz sind Markus Wiegleb und Tobias Klein auch mit der Geschäftsleitung der Anfang 2018 gegründeten Projektmanagement-Tochter von Arbireo Capital betraut. Insgesamt sind vorerst drei Mitarbeiter für Arbireo Capital in Berlin tätig, weitere sollen noch hinzukommen.