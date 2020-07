Arbeitsvermittler mieten 3.200 m² in Hilden

Die Agentur für Arbeit Mettmann und das Jobcenter ME-aktiv legen ihre Büros zusammen und beziehen auf 3.200 m² einen neuen gemeinsamen Standort in der Hochdahler Straße 14 in Hilden. Den Großteil der Fläche wird mit rund 2.780 m² das Jobcenter belegen. Vermieter der Immobilie, für den Avison Young mit dem Vertragsabschluss betraut war, ist die Auric Investment GmbH, die das Objekt im vergangenen Jahr von Deka Immobilien aus dem Portfolio des Westinvest Interselect erworben hatte [wir berichteten]. Der Einzug der neuen Mieter ist für das erste Quartal 2021 geplant.

Das sechsgeschossige Bürogebäude in der Ecklage Berliner Straße 44/Hochdahler Straße 14 stammt aus dem Jahr 2003 und verfügt über eine Gesamtmietfläche von ca. 6.300 m². Es befindet sich in bester Innenstadtlage direkt angrenzend an die Hildener Fußgängerzone und ist vom S-Bahnhof Hilden fußläufig entfernt. Die Fläche, die künftig die Arbeitsagentur und das Jobcenter belegen werden, wurde zuvor als Teilfläche von dem internationalen Finanz- und Einzelhandelsunternehmen Diebold Nixdorf genutzt. Als bisheriger Hauptmieter war Diebold Nixdorf im vergangenen Jahr ausgezogen. Mit dem jüngsten Abschluss ist das Gebäude nun wieder zu rund 75 Prozent vermietet.



„Die Hochdahler Straße 14 bietet der Agentur für Arbeit Mettmann und dem Jobcenter ME-aktiv eine in Hilden nahezu einzigartige Möglichkeit, in einer modernen Arbeitsumgebung mit ausreichend Platz Synergien zu realisieren. Alternativen in der Form und in einer solchen Lage sind stadtweit sonst so gut wie gar nicht gegeben“, so David Podlesny, Director Office Leasing bei Avison Young in Düsseldorf.