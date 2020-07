Weitere Flächen im Nu Park Dachau gehen in die Vermarktung

Auf einem rund 74.000 m² großen und bestens erreichbaren Areal im Südosten von Dachau entwickelt die Hubert Haupt Immobilien Holding den innovativen Business-Standort Nu Park. Nachdem mit Autoliv und der Abasto Hotelgruppe bereits zwei Großmieter feststehen, gehen weitere Gebäudeteile auf diesen Baufeldern in die Vermarktung, die maßgeschneiderte Lösungen für alle Ansprüche und vielfältige Büronutzungen bieten.

Rund 12.000 m² Mietfläche des Nu Park sind bereits an Autoliv vergeben [wir berichteten]. Der weltweit tätige Automobilzulieferer wird hier in der Emmy-Noether-Straße 7 eine neue Zentrale inklusive großer Entwicklungsabteilung errichten. Darüber hinaus ziehen dezentrale Unternehmensabteilungen wie Vertrieb, Einkauf, Qualitätswesen, Marketing, Personalwesen und IT in den Nu Park um. In einem weiteren Gebäudekomplex, der sich am Entree des Areals an der Schleißheimer Straße befindet, wird ein hochwertiges Hotelangebot der Marke Abasto entstehen. Neben rund 120 modernen Hotelzimmern umfasst das Hotel in der Emmy-Noether-Straße 4 auch Restaurant- und Konferenzbereiche sowie eine großzügige Terrasse zur renaturierten Würm.



Neue Mietflächen ab sofort in der Vermarktung

Im Zuge der genehmigten Bauaktivitäten für die feststehenden Ankermieter des Nu Park gehen nun aktuell ca. 5.800 m² in die Vermietung. Die Flächen sind flexibel teilbar, so dass sich von klein bis groß unterschiedlichste Optionen ergeben. Wie für Autoliv lassen sich dabei je nach Kundenwunsch individuelle Raumaufteilungen realisieren. Ebenfalls variabel planbar ist die Gestaltung der Innenräume sowie die Ausstattung. Die Vermarktung der Mietflächen erfolgt durch die Colliers International Deutschland GmbH. Die Fertigstellung ist für 2022 geplant.



Bestlage und Aufenthaltsqualität als Leitmotive

Als Standort zeichnet sich das rund 74.000 m² große Nu Park Areal vor allem durch die hervorragende Lage im Südosten von Dachau mit seiner exzellenten Anbindung an den Nah- und Fernverkehr aus. Was das Objket für Unternehmen weiterhin besonders interessant macht, ist das Konzept der Hubert Haupt Immobilien Holding, das größten Wert auf die Aufenthaltsqualität legt. „Sich am Arbeitsplatz wohlzufühlen wird für Unternehmen immer wichtiger“, erläutert Bauherr Hubert Haupt. „Wenn es darum geht, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen und dauerhaft zu halten, ist dies oft das entscheidende Kriterium. Im Nu Park setzen wir diesen Ansatz zu 100 Prozent um: Das beginnt bei der attraktiven Gestaltung von Gebäuden und Freiflächen und reicht bis zu den verschiedenen Freizeit-, Erholungs- und Gastro-Angeboten auf dem Gelände. Alles trägt dazu bei, dass man hier gerne Zeit verbringt.“



Industrieller Style und urbaner Loftcharakter

Zum besonderen Wohlfühlfaktor trägt unter anderem die charakteristische Gestaltung durch das Münchner Büro Ochs Schmidhuber Architekten bei. Die Fassaden der dreigeschossigen Büro- und Produktionsgebäude sind geprägt von hohen, unterteilten Glasflächen, die industriellen Charme und Loftcharakter vermitteln. In den Innenräumen trifft man auf helle Treppenhäuser, offene Flächen, hohe Decken, viel Glas, warme Farben und echte Materialien. Kombiniert mit Strukturelementen wie freiliegenden Rohren oder Leitungen ergibt sich so eine zeitlose Designästhetik.



Grüner Landschaftspark und zertifizierte Nachhaltigkeit

Zu den Highlights des Nu Park gehört der Landschaftspark im Westen des Areals, durch den ein renaturierter Abschnitt der Würm fließen wird. Außerdem entstehen verschiedene Freizeitangebote wie beispielsweise eine Boule-Bahn.



Grün und naturnah wie der Landschaftspark präsentiert sich auch die Bebauung, für die eine Gold-Zertifizierung nach LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) angestrebt wird. Die Bausteine, die den Nu Park besonders nachhaltig machen, reichen von einer energieeffizienten Gebäudetechnik bis hin zu Dach- und Fassadenbegrünungen.