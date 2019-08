Arax Properties verkauft in Berlin und Dresden

Arax Properties hat das Berliner Allee-Center in Hohenschönhausen sowie das Dresdner Seidnitz Center an den Fonds Westinvest TargetSelect Shopping von Deka Immobilien verkauft. Erst Anfang des Monats hatte das Investmentunternehmen bekannt gegeben, das Babelsberg Center in Potsdam erfolgreich an die österreichische LLB Immo KAG, eine Tochter der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG, verkauft zu haben [wir berichteten], nach dem im Juni bereits das Potsdamer Waldstadt Center an den offenen Immobilienfonds von Swiss Life verkauft wurde [wir berichteten]. Damit sind alle vier von der britischen Arax am Markt offerierten Immobilien platziert.

.