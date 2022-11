Aracari und Vestinas Solar gründen Joint Venture

Aracari und Vestinas geben die Gründung eines strategischen Joint Ventures für die Entwicklung und Vermarktung von Freiflächen-Photovoltaikkraftwerken in Deutschland bekannt. Das Joint Venture wird als Aracari Solar GmbH firmieren und soll in den nächsten Jahren Solarparks mit insgesamt bis zu 500 Megawatt zur Baureife führen. Capcora agierte bei dieser Transaktion als M&A-Berater auf der Seite von Aracari.

Die langfristige Partnerschaft ist auf die Entwicklung von innovativen Solarparks in ganz Deutschland ausgelegt. Dabei sollen in enger Zusammenarbeit mit Landeigentümern, Kommunen, Stadtwerken und Netzbetreibern neue Lösungen gefunden werden, um sowohl die Energiewende voranzutreiben als auch zur Unabhängigkeit der Energieversorgung beizutragen. Die Baureife der ersten Projekte wird in der ersten Jahreshälfte 2023 erwartet.



Die Entwicklung neuer Projekte wird durch eine initiale Kapitalisierung der Gesellschaft sowie durch die fortlaufende Finanzierung von Entwicklungsprojekten ermöglicht. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt dabei auf förderfreien Solarparks mit einer Flächengröße von mindestens acht Hektar im gesamten Bundesgebiet. Neben der eigenen Erfahrung steht dem Joint Venture ein umfassendes Netzwerk in der Photovoltaik, der Immobilien- sowie der Finanzierungsbranche zur Verfügung.



„Gemeinsam mit Vestinas Solar wollen wir hochwertige Solarkraftwerke entwickeln und diese mit neuen Konzepten wie Energiespeichern und Agri-Photovoltaik verbinden,“ betont Hannes Langenhan, Mitgründer und Co-Geschäftsführer von Aracari.



„Das Beteiligungsspektrum für Investitionen in den erneuerbaren Energien hat sich in den letzten Jahren zunehmend geändert. Wir verzeichnen einen starken Trend hin zu frühzeitigeren Investitionen, was eine Chance auf höhere Rendite bedeutet, gleichzeitig aber auch ein aktiveres Asset Management benötigt. Das Joint-Venture-Modell ist eine gute Antwort darauf und schafft den Rahmen, um mithilfe von Kostensynergien renditestarke Solarparks in einem herausfordernden Marktumfeld zu verwirklichen", so Andreas Bodensohn, Director bei Capcora.