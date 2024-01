Aquila Real kauft zwei Last Mile-Objekte

Aquila Real hat mit drei Transkationen im vergangenen Jahr ein Gesamtvolumen von rund 50 Millionen Euro umgesetzt. 2023 wurden dabei zwei Immobilien erworben und eine veräußert.

Neu im Bestand sind zwei Light-Industrial-Immobilien. Dabei handelt es sich zum einen um ein Objekt in der Neuköllnischen Allee 112 in Berlin. Die innerstädtisch gelegene Single-Tenant-Immobilie aus den Jahren 1975 und 1983 hat eine Mietfläche von rund 6.200 m². Die Immobilie wurde auf einem circa 6.500 m² großen Areal im Berliner Stadtteil Neukölln errichtet und hat eine sehr gute Anbindung zu den Autobahnen A100 und A113. Sie ist noch für rund 9,5 Jahre vollständig an die FTA Film- und Theater-Ausstattung GmbH vermietet, einen der größten Verleiher von Requisiten.



Die zweite Liegenschaft befindet sich in der Büssingstraße 6 im nordrhein-westfälischen Haan. Nahe Düsseldorf gelegen, umfasst das auf einem 12.500 m² großen Grundstück errichtete Objekt rund 8.000 m² Mietfläche. Davon entfallen 7.000 m² auf Logistik- und 1.000 m² auf Büroflächen. Das gut an das Autobahnnetz im Düsseldorfer Umland angeschlossene Objekt ist aktuell vollständig an insgesamt vier Nutzer vermietet. Die WALT beträgt rund zwei Jahre.



Zudem hat Aquila Real trotz eines herausfordernden Marktumfeldes die Veräußerung des Fachmarktzentrums in der Dortmunder Straße 110 in Hamm erfolgreich umgesetzt. Ankermieter des zwischen 1988 und 1991 errichteten Einzelhandelsobjekts ist ein Toom-Baumarkt, der rund 45 Prozent der insgesamt rund 11.600 m² Mietfläche belegt. Die anderen Flächen der innerstädtisch in einem beliebten Gewerbegebiet im Westen Hamms gelegenen Immobilie werden von insgesamt sieben Einzelhandelsunternehmen genutzt. Die Vermietungsquote beträgt 90 Prozent und die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der bestehenden Mietverträge liegt bei circa fünf Jahren.



„Dass wir auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld im vergangenen Jahr erfolgreich Transaktionen realisieren konnten, liegt vor allem daran, dass die Aquila Real aus einem interdisziplinären Team mit erfahrenen und gut vernetzten Experten besteht, die bei Unternehmen wie Edmond de Rothschild REIM, CMS Hasche Sigle oder Westbrook Partners tätig waren. Zudem sehen wir in der aktuellen Situation des Transaktionsmarktes Chancen, ausgewählte Investments mit Wertsteigerungs- und Renditepotenzial umzusetzen", kommentiert Leon Thomsen, Geschäftsführer der Aquila Real.



Für 2024 plant Aquila Real weitere Ankäufe. Der Akquisitionsfokus ist dabei auf Immobilien aus den Bereichen Urbane Logistik/Last Mile und auf Fachmarktzentren mit Value-add-Potential gerichtet.