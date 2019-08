Aquila Capital auf Tour in Spanien und Portugal

Aquila Capital zieht es im Sommer offensichtlich in den Süden: Nach seinem Markteintritt ins Logistiksegment im Juli in Spanien, feiert das Investmentunterhmen in diesem Monat mit einer 115.000 m² großen Logistikimmobilie nahe Lissabon auch sein Debüt in Portugal.

.

Markteinstieg in Portugal

Im Juli Spanien, im August Portugal: Nach seinem Markteintritt in Spanien feiert Aquila Capital jetzt auch in Portugal sein Debüt. Das Investmentunternehmen wird bis Anfang 2020 in der Metropolregion von Lissabon ein 115.000 m² große, grüne Logistikimmobilie in Azambuja errichten. Für Rolf Zarnekow, Head of Real Estate bei Aquila Capital, ist Portugal ein sehr attraktiver Markt für institutionelle Investoren, die etablierte Logistikzentren in der Eurozone mit erheblichem Wachstumspotenzial suchen. "Angesichts der hervorragenden Infrastruktur von Lissabon und seiner Bedeutung als Anlaufpunkt für internationale Importe auf die Iberische Halbinsel und nach Europa ist es kein Wunder, dass die Nachfrage nach großen zusammenhängenden, modernen Logistikflächen das Angebot bei weitem übertrifft“, so Zarnekow.



Im Zuge der Unternehmensstrategie zur Entwicklung nachhaltiger Logistikinvestments werden alle Gebäude über BREEAM-Nachhaltigkeitszertifikate sowie Photovoltaikmodule auf den Dächern verfügen. Zudem ist geplant, die Anlage hinsichtlich sämtlicher CO2-Emissionen aus dem laufenden Betrieb neutral zu stellen, genau wie im Nachbarland Spanien, wo Aquila im Juli seinen Markteintritt mit einer 500.000 m² großen Logistikimmobilie in Toledo bei Madrid feierte. Das Investment war die größte Logistiktransaktion in Spanien seit Jahren. Auch dieses Areal soll klimaneutral gestellt und mit Solaranlagen ausgestattet werden. Das erworbene Areal liegt im Erweiterungsgebiets des bestehenden Industriegebiets „Plataforma Central Iberum Multimodal”, wo der Entwickler Urban Castilla La Mancha mehr als 3,5 Millionen Quadratmeter Logistikfläche realisiert hat, die von Unternehmen wie Amazon, Michelin, Toyota und Airbus FM-Logistic genutzt werden.



Laut Zarnekow haben diese Ansiedlungen zur Konsolidierung des Standorts als einen der wichtigsten im Herzen der Iberischen Halbinsel geführt. Diese etablierte Lage macht das Areal zu einem perfekten Einstiegsinvestment im spanischen Logistikmarkt, von dem er eine nachhaltige, überdurchschnittliche Rendite für die institutionellen Anleger erwartet.



Steigende Nachfrage aus Asien

Neben seinen neuen Logistikinvestments baut Aquila aufgrund steigender Nachfrage seitens strategischer und institutioneller Investoren aus Asien nach erneuerbaren Energien und Immobilien in Europa sein Büro in London mit zwei neuen Mitarbeitern aus. Yoon-Jian Chong als Managing Director und I-An Chen als Director obliegt künftig die Betreuung und Beziehungspflege von strategischen und institutionellen Kunden in ganz Asien. Als zentraler Verbindungskanal zu institutionellen Investoren aus Asien haben Yoon-Jian Chong und I-An Chen bei Aquila Capital die Aufgabe, langfristiges Kapital für eine Zusammenarbeit in Europa unter dem Management von Aquila Capital zu gewinnen, asiatische Kunden bei nachhaltigen Anlagestrategien in Europa zu beraten und Konsortien unter der Leitung von Aquila Capital bei wichtigen M&A-Transaktionen gezielt zu beraten. Yoon verantwortet zudem den Ausbau von Aquila Capitals Präsenz in wichtigen asiatischen Märkten mit passenden Investitionspartnern aus Europa oder Asien.