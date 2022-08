APT mietet sich im Segro-Park Düsseldorf-Süd ein

Segro hat im Segro Park Düsseldorf-Süd insgesamt 3.700 m² Gewerbefläche an APT Advanced Polymer Tubing GmbH vermietet. Damit verlagert das Unternehmen seinen Sitz von Neuss nach Düsseldorf. Der Immobilienmakler JLL hat APT bei der Flächensuche beraten.

.

„Mit den modernen Flächen sind wir hervorragend aufgestellt, um unser weiteres Wachstum voranzutreiben und bieten unseren Mitarbeitern ein attraktives Arbeitsumfeld“, sagt Martin Brück, Geschäftsführer von APT.



Das Areal befindet sich in der Bonner Straße 317–363 und liegt zwischen dem Reisholzer Hafen, dem Industrieterrain des Düsseldorfer Südens und der durch Schloss und Park bekannten Residenz Benrath. Der Segro Park Düsseldorf-Süd ist optimal an das Autobahnnetz sowie den Flughafen angebunden und rund zehn Kilometer von der Düsseldorfer Innenstadt entfernt. Unmittelbar vor dem Gelände befindet sich eine Straßenbahnhaltestelle. Von dort sind die U-Bahnstation Holthausen und der Bahnhof Benrath in circa fünf Minuten zu erreichen.