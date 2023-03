Apple investiert weitere Milliarde in München

Apple baut sein Entwicklungszentrum für Chip-Design in München weiter aus. Während der 32.500 m² große Neubau in der Karlstraße fast bezugsfertig ist, verfolgt der Konzern schon weitere Wachstumspläne: Apple plant eine weitere Milliarde in der Stadt zu investieren und hat sich ein Filetgrundstück in der Seidlstraße vom Freistaat Bayern für rund 250 Mio. Euro gesichert.

