Seit Ende Dezember 2023 vergrößert sich die Zentral-Apotheke in der ca. 460 m² großen Fläche in der Kaiserstraße 122 in Karlsruhe. Die Filiale in der Kaiserstraße 112 zieht komplett in die neue Fläche, die nur wenige Häuser entfernt liegt, um. Der Vermieter ist eine Privatperson. Kunz-Schulze Immobilien war vermittelnd tätig.

