APOprojekt zieht in Stuttgart um

APOprojekt hat im Westen Stuttgarts neue Büroflächen in der Johannesstraße 39-45 ausgebaut und bezogen. Vermieter der Fläche zwischen Hölderlinplatz und Feuersee ist seit 2017 die LHI Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH [wir berichteten]. Die Möglichkeit der Anmietung ergab sich aus der Kooperation der LHI mit APOprojekt hinsichtlich des Refurbishments der gesamten Immobilie.

.

Dem Umzug in das neue Büro ist ein Wachstum des Stuttgarter Teams von 14 auf 24 Mitarbeiter in den letzten zwölf Monaten vorausgegangen. In den nächsten drei bis fünf Jahren soll das Team auf 50 Mitarbeiter anwachsen.



„Die Größe unserer neuen Bürofläche ist das Resultat des wirtschaftlichen Wachstums an unserem Standort“, erklärt Constantin Dumat, Niederlassungsleiter von APOprojekt in Stuttgart. 2020 rechnet die Stuttgarter Niederlassung trotz der Corona-Krise mit einer Verdopplung des realisierten Bauvolumens mit rund 13 bis 14 Millionen Euro.



„Wir haben es uns natürlich nicht nehmen lassen, unser Büro selbst zu konzipieren, zu gestalten und auszubauen. Das Design der Flächen spiegelt mit seiner klaren Formsprache in Kombination mit dem industrial-style der Räume die unverkennbare APO-Identität wider. Die farblichen Kontraste mit wechselnden helleren und dunkleren Bereiche kreieren in ihrem Zusammenspiel eine angenehme Arbeitsatmosphäre“, erklärt Dumat. „Der Ausbau unserer eigenen Fläche ist der erste Schritt in dem Refurbishment und der Neupositionierung der Immobilie als modernes und flexibles Multi-Tenant Objekt.“