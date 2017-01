APOprojekt vergrößert Standort in Düsseldorf

Innenausbauspezialist APOprojekt baut seine Düsseldorfer Repräsentanz weiter aus und hat Ende 2016 einen Mietvertrag über rund 1.270 m² Bürofläche im Three George der Momeni Gruppe unterzeichnet. Am Düsseldorfer Standort arbeiten derzeit etwa 35 Mitarbeiter, das neue Büro im Three George in der Georg-Glock-Straße 3 bietet Platz für etwa doppelt so viele Angestellte.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. APOprojekt Düsseldorf

APOprojekt erwartet in der Region Rhein-Ruhr weiteres Wachstum. „Gerade in den letzten Monaten haben wir zahlreiche interessante Aufträge in der Region übernommen. Die Anmietung ist die logische Konsequenz unserer ambitionierten Wachstumspläne, die wir an allen deutschen Standorten umsetzen", erklärte Hendrik von Paepcke, Geschäftsführer bei APOprojekt.





Büroobjekt Three Georges im Düsseldorfer Büroteilmarkt Kennedydamm



Das Objekt Three Georges wurde von der Momeni Gruppe entwickelt und befindet sich aktuell in der Fertigstellungsphase. Auf rund 14.000 m² Grundfläche entstehen hier neben Büro- und Showroom- auch Gastronomieflächen. Die Georg-Glock-Straße liegt inmitten des Düsseldorfer Büroteilmarktes Kennedydamm. Der Standort zeichnet sich durch seine zahlreichen Nahversorgungs- und Gastronomieangebote sowie die gute Verkehrsanbindung aus.