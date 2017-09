ApoProjekt mietet 1.600 m² am Kurfürstendamm

K195

Die ApoProjekt GmbH hat im Hochhaus K195, einem Office- & Retail-Highstreet-Objekt am Kurfürstendamm 195 in Berlin, eine Fläche von rund 1.600 m² angemietet. Mit der Neuanmietung vergrößert ApoProjekt die Fläche seiner Berliner Niederlassung. Innerhalb von zwei Jahren wuchs das Unternehmen, ein Spezialist für den mieterspezifischen Innenausbau von Gewerbeflächen, in Berlin von 18 auf 45 Mitarbeiter.

.

Die Fläche im K195 wurde vorher durch das insolvente Unternehmen Hard Candy, ein Franchise-Unternehmen des Popstars Madonna, als Fitnessstudio mit Sauna und Schwimmbad genutzt. Diese wurden nun gemeinschaftlich von Triuva und dem neuen Mieter vollständig zurückgebaut sowie als neue, moderne Bürofläche konzipiert.



Das Hochhaus K195 wurde im Jahr 1963 errichtet und umfasst eine Gesamtmietfläche von rund 15.400 m², davon rund 12.000 m² Büro- und rund 3.400 m² Retailflächen. In den Jahren 2011-2012 wurden der Turm und das Langhaus umfassend revitalisiert sowie ein Neubau des Gartenhauses durchgeführt. Eine Besonderheit ist die große Terrasse im Innenhof, die künftig von APOprojekt genutzt wird. Das gesamte Gebäude verfügt über eine LEED-Zertifizierung in Gold. Die Triuva Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH erwarb K195 im Jahr 2013 für einen Fonds.



Die Savills Immobilien Beratungs-GmbH awar vermittelnd tätig.