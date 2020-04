Die New Yorker Apollo EPF Management III will offensichtlich 17 Kaufhof-Standorte übernehmen. Aus einer aktuellen Meldung des Bundeskartellamts geht hervor, dass der Kauf der Kaufhof Duisburg GmbH geprüft wird, in der 17 Standorte zusammengefasst sind. Zu Beginn des Jahres hatte die RFR Holding be

[…]