Apollo Valuation & Research gewinnt Stefan Gunkel

Die Apollo Valuation & Research GmbH kann mit Stefan Gunkel einen hocherfahrenen Neuzugang vermelden. Der 49-Jährige übernimmt die Position des “Partner Valuation and Strategic Advisory“ in der Bewertungsgesellschaft der NAI Apollo Group.

Stefan Gunkel ist auf die Bewertung von Büro- und Logistikimmobilien spezialisiert und verfügt darüber hinaus über fundamentale Erfahrung in der Bewertung von Wohn- und Einzelhandelsimmobilien zu verschiedensten Bewertungsanlässen wie Finanzierung, Bilanzierung und Investment. Insgesamt blickt er auf mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Immobilienwirtschaft zurück. Der Immobilienökonom studierte Betriebswirtschaft an der European Business School (ebs) und ist zudem Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger (Ö.b.u.v.S.), zertifizierter Gutachter für Beleihungswertermittlungen – CIS HypZert (F) – sowie ein Recognized European Valuer (REV) by TEGoVA. Zwischen 2004 und 2016 arbeitete er in der Bewertungsabteilung von CBRE. Hier übernahm er von 2009 bis 2016 die Verantwortung als Managing Director und Head of Valuation Germany. Davor war er unter anderem für die damalige Insignia Germany als Head of Valuation sowie als Senior Consultant im nationalen Investmentteam von Richard Ellis aktiv.