Apollo-Optik mietet 165 m² im Humboldt-Center Zittau

Die IC Immobilien Gruppe hat in dem von ihr gemanagten Humboldt-Center in der Hochwaldstraße 20 in Zittau rund 165 m² Einzelhandelsfläche an Apollo-Optik vermietet. Die IC Immobilien Gruppe erbringt für den Eigentümer, die BBV Immobilien-Fonds Nr. 8 GmbH & Co. KG, neben dem Property und Asset Management auch die Dienstleistungen in den Bereichen Vermietung, Projektsteuerung und Fondsmanagement.

Weitere Mieter in dem knapp 18.850 Quadratmeter umfassenden Center sind unter anderem REWE, toom Baumarkt, Ernsting‘s family und Deichmann. Das 1993 erbaute und 2016 von der IC Immobilien Gruppe umfangreich revitalisierte Handelsobjekt profitiert durch seine Lage im Dreiländereck Deutschland, Polen und Tschechien vom regen Grenzverkehr.