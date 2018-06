Apollo kauft Frankfurter BICC Business Center

BICC Business Center

Der Asset Manager Apollo Global Management hat für von ihm gemanagte Fonds das BICC Business Center in Frankfurt erworben. Das Hochhaus mit rund 10.000 m² Bürofläche liegt in der Hanauer Landstraße 328-330 und ist derzeit zu ca. 70 Prozent vermietet. Zu den Hauptmietern zählen u. a. Energie Deutschland und Ista. Noch im Ankaufsprozess konnten die Bestandsverträge verlängert werden, zudem sei durch den positiven Vermietungsmarkt eine deutliche Nachfrage an weiteren Interessenten zu verzeichnen, so der Immobiliendienstleister Knight Frank, der den Deal auf Verkäuferseite exklusiv begleitet hat. Verkäufer ist eine luxemburgische Gesellschaft, die sich im Eigentum von drei Parteien befindet und die durch Savills Asset Management London vertreten wurden.

Entscheidend für die Nutzer ist u.a. die direkte Autobahn- und Straßenbahnanbindung am Autobahnknotenpunkt A661. So sind der Flughafen sowie die Innenstadt jeweils innerhalb von 10 Minuten erreichbar. Zudem stehen den Nutzern komfortable 270 Stellplätze im eigenen Parkhaus zur Verfügung.



„Ausschlaggebend für dieses Value-add Produkt war vor allem das Zusammenspiel zwischen Lage und dem deutlich spürbaren Mietinteresse während des Prozesses. Vor diesem Hintergrund konnten wir für den Verkäufer einen sehr guten Preis erzielten“, sagt Denis Olf vom Knight Frank Investment Team Frankfurt, der sich für den Verkauf verantwortlich zeigt.



Der Büromarkt der Mainmetropole boomt und verzeichnete im vergangenen Jahr mit über 700.000 m² vermittelter Bürofläche einen neuen Nachfragerekord. Gleichzeitig erfahren Hochhäuser bei Projektentwicklern, Nutzern sowie Investoren sowohl für die Nutzung Gewerbe als auch Wohnen eine hohe Nachfrage, wie u.a. 15 aktuelle Neubauprojekte in diesem Segment in Frankfurt zeigen.