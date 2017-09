Apollo-Fonds kaufen 17 Objekte im „TechnologiePark Köln“

Apollo Global Management LLC hat 17 Immobilien für den Apollo European Principal Finance III Fonds (EPF III) im „TechnologiePark Köln“ (TPK) erworben. Die Transaktion erfolgte im Rahmen eines kombinierten Share Deals und Loan Sales. Der Kaufpreis liegt im unteren dreistelligen Millionenbereich.

.

Gegenstand der Transaktion waren die Gesellschaftsanteile an den Objektgesellschaften sowie die zugehörige Finanzierungsstruktur. Die Objektgesellschaften, welche sich zuletzt im Eigentum eines Family Offices befanden, halten insgesamt 17 Büro- und Gewerbeimmobilien, darunter ein Hotel und ein Konferenzzentrum, mit einer Gesamtmietfläche von circa 123.000 m². Da der Vermietungsstand lediglich bei rund 67 Prozent liegt, bietet die Neuakquisition noch einiges an Wertsteigerungspotenzial. Das Asset Management sowie die Steuerung der geplanten technischen Maßnahmen für die Liegenschaften wird künftig von Silverton übernommen, die auch die Akquisition auf der Immobilienseite begleiteten. „Der ,TechnologiePark Köln‘ weist aufgrund der komplexen Eigentümer- und Finanzierungsstruktur der vergangenen Jahre einen erheblichen Sanierungsstau auf. Wir beabsichtigen, diesen zeitnah aufzulösen und planen daher umfangreiche Sanierungsarbeiten sowie eine partielle Revitalisierung des Parks vorzunehmen. Zudem ist im Kernbereich des Parks eine Quartiersentwicklung mit einem modernen Büroflächen- und Gastronomiekonzept geplant“, so Stefan Dölker, Partner bei Silverton, zu den Plänen für den TPK.



Über die enge Partnerschaft beim Erwerb des TPK hinaus streben Silverton und der von Apollo gemanagte Fonds auch zukünftig eine enge Zusammenarbeit im Value-Add-Bereich an, wobei Silverton unter anderem für das Sourcing und das Asset Management zuständig sein wird.