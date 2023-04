Apollo bezieht neue Filiale in der Schadowstraße

Apollo eröffnet an der Schadowstraße 53 in Düsseldorf eine neue Filiale. Der Optiker bezieht das ehemalige Ladenlokal von Orsay, das zuletzt auf Vermittlung von Lührmann von Tchibo als Pop-up-Store genutzt wurde.

Die neue Filiale an der Schadowstraße bietet rund 430 m² Handelsfläche. „Wir freuen uns sehr, diese repräsentative Handelsfläche in bester Lage der Schadowstraße an Apollo vermietet zu haben“, erklärt Markus Schäfer, der als Geschäftsführer am Düsseldorfer Standort von Lührmann diesen Deal verantwortet. „Die Flächenkonfiguration und die 1A-Lage passen ideal zum neuen Mieter Apollo.“



Auch das ehemalige Ladenlokal von Apollo an der Wagnerstraße 1a/Ecke Schadowstraße hat das Maklerhaus bereits an Dr. Martens vermitteln können [wir berichteten]. Erst vor kurzem hatte Lührmann außerdem Juwelier Christ für ein neues Ladenlokal im Kö-Bogen II gewinnen können und beim Mietvertrag vermittelt [wir berichteten].