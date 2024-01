Apleona stärkt Gebäudetechnik im Südwesten

Apleona hat zum 2. Januar 2024 das Unternehmen Air for All mit Hauptsitz in Gerlingen bei Stuttgart erworben. Damit wird der Konzernbereich Gebäudetechnik der Apleona Wolfferts verstärkt und das Angebot an technischen Gewerken sowie die Präsenz im mittleren Neckarraum deutlich ausgebaut. Das bestehende Managementteam wird das Unternehmen auch weiterhin führen und den Kunden als erster Ansprechpartner zur Verfügung stehen.

Air for All ist ein renommierter Anbieter von Installations- und Wartungsdienstleistungen für Lüftungs-, Klima- und Entrauchungstechnik im Südwesten Deutschlands und verfügt über eine spezifische Kompetenz für Reinräume und Labore. Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit liegt auf Kunden in den Bereichen Industrie, Automobil und Gesundheitswesen. Das Unternehmen beschäftigt 60 Mitarbeiter, darunter überwiegend Techniker und Fachkräfte für Lüftungs- und Klimatechnik.



„Air for All ist ein etablierter regionaler Anbieter von Lüftungs- und Klimatechnik im Südwesten mit einem exzellenten Ruf, einer beeindruckenden Kundenbasis und hochqualifizierten Mitarbeitern. Das Team ergänzt das bestehende Angebot von Apleona Wolfferts im Südwesten in idealer Weise und wird wesentlich zu unserem Wachstum in der Region beitragen können. Zudem freue ich mich, dass wir mit der Expertise für Reinräume und Labore perspektivisch auch unseren Kunden in anderen Regionen in diesem Bereich innovative Konzepte und integrierte Lösungen anbieten können.“, kommentiert Horst Kever, CEO von Apleona Wolfferts, den Erwerb.