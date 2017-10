Apleona neuer Center Manager in Offenbacher Einkaufszentrum KOMM

KOMM Offenbach

Apleona GVA übernimmt das Center und Property Management im Shopping Center KOMM in der Innenstadt von Offenbach. Das 2009 fertiggestellte Einkaufszentrum am Aliceplatz 1 bietet einen Mix an Retailmarken, Dienstleistungen und Angeboten für den Nahversorgungsbedarf verteilt auf 50 Läden und 16.000 m² Einzelhandelsfläche sowie 4.500 m² Büro- und Praxisfläche. Haupteinzelhandelsmieter im KOMM sind Gerry Weber, H&M, der Drogeriemarkt Müller und Deichmann. Auftraggeber ist die Asset-Management-Gesellschaft Portus Retail, die das Einkaufscenter seit 2016 für einen kanadischen Pensionsfonds betreut.

