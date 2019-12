Apleona managt Dresdner Seidnitz Center der Deka

Deka Immobilien hat Apleona Real Estate Management mit dem Center- und Property Management, der Steuerung des Facility Managements, der Vermietung sowie der strategischen Weiterentwicklung des Einkaufszentrums Seidnitz Center in Dresden beauftragt. Es ist bereits die dritte Handelsimmobilie, die Apleona Real Estate Management für Deka managt. Die Deka Immobilien Investment GmbH hat das Center im Oktober 2019 übernommen [Arax Properties verkauft in Berlin und Dresden].

