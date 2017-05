Apleona managt drei Objekte für Art-Invest

Bismarckplatz 1 in Essen (1 / 3)

Die Kölner Art-Invest Real Estate hat Apleona GVA mit Property-Management-Leistungen für drei Premium-Bürogebäude in Düsseldorf und Essen beauftragt. Die Objekte verfügen zusammen über rund 27.000 m² Bürofläche.

Bei den Immobilien handelt es sich um das Port Event Center im Düsseldorfer Medienhafen mit rund 7.400 m² Büro- und Gastronomiefläche sowie ein vollständig vermietetes Büroobjekt in der Düsseldorfer Malkastenstraße mit 2.000 m² Mietfläche. Dritter Neuzugang im Portfolio von Apleona GVA ist das Büroobjekt am Bismarckplatz in der Innenstadt von Essen. Das 1895 erbaute Gebäude wurde zunächst als Dienstsitz der Eisenbahndirektion Essen genutzt und ist heute denkmalgeschützt. Ein Großteil der rund 18.000 m² umfassenden Bürofläche der Immobilie ist an die Deutsche Bank vermietet.