Apleona übernimmt FM für 420.000 m² in Köln und Aachen

Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) hat Apleona HSG Facility Management mit dem Technischen Facility Management für insgesamt 18 Liegenschaften mit einer Gesamtfläche von über 420.000 m² in den Niederlassungsgebieten Köln und Aachen beauftragt. Darunter sollen laut Marktinformationen auch Gefängnisse sein. Zu den vereinbarten Leistungen gehören die Wartungen an einem Großteil der technischen Anlagen sowie Instandhaltungen an Gebäuden und Anlagen. Die geschlossenen Verträge haben eine Laufzeit von vier Jahren mit zweimaliger Verlängerungsoption um ein Jahr.

.

Der Beauftragung waren zwei Ausschreibungen mit insgesamt fünf Losen vorausgegangen, bei denen sich Apleona im Zuge der Bewertung von Preis und Konzept durchsetzen konnte. Mit der Vergabe der Technischen Facility Management Verträge führt der BLB NRW ein marktgängiges Konzept ein, das für den BLB NRW als Weiterentwicklung einer früheren TFM-Vergabe genutzt wird.



Der BLB NRW ist Eigentümer und Vermieter fast aller Immobilien des Landes Nordrhein-Westfalen. Mit mehr als 4.200 Gebäuden, einer Mietfläche von etwa 10,4 Millionen m² und jährlichen Mieterlösen von rund 1,3 Mrd. Euro verwaltet der Betrieb eines der größten und anspruchsvollsten Immobilienportfolios Europas. Seine Dienstleitung umfasst unter anderem die Bereiche Entwicklung und Planung, Bau und Modernisierung sowie Bewirtschaftung und Verkauf von technisch und architektonisch hoch komplexen Immobilien.