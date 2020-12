Apleona geht an französischen Finanzinvestor für 1,6 Mrd. Euro

Der von EQT gemanagte Fonds EQT VII hat die Apleona Group GmbH für einen Gesamttransaktionswert von rund 1,6 Milliarden Euro an das französische Private-Equity-Unternehmen PAI Partners SAS verkauft. Bestimmte Anteile des Erlöses werden mit Bilfinger geteilt, so dass ein Erlös von circa 450-470 Millionen Euro für Bilfinger’s Preferred Participation Note erwartet wird.

.

„Apleona ist Marktführer im Bereich des technischen und integrierten Facility Managements. Das Unternehmen verfügt über eine starke Plattform, die eine ideale Ausgangsbasis für die weitere Marktkonsolidierung bildet. Apleona ist also bestens aufgestellt, um als Partner des Vertrauens weitere Großkunden zu gewinnen. Wir danken Dr. Jochen Keysberg, dem CEO von Apleona, dem erweiterten Managementteam, dem Aufsichtsrat und dem Beirat sowie allen Mitarbeitern für die Unterstützung des gemeinsam von EQT und Apleona eingeschlagenen Weges”, so Dr. Andreas Aschenbrenner, Partner bei EQT Partners.



Für Apleona CEO Dr. Jochen Keysberg bietet der Eigentümerwechsel beste Voraussetzungen für eine weitere erfolgreiche Entwicklung und überdurchschnittliches Wachstum des Immobiliendienstleisters: „Mit PAI als neuen Eigentümer kann Apleona weiterhin als unabhängiges Unternehmen eigenständig am Markt operieren und ist zudem in der Lage, digitale Innovationen voranzutreiben und sowohl das Leistungsangebot wie auch die regionale Abdeckung durch anorganisches Wachstum zu ergänzen“, kommentierte Dr. Keysberg den Verkauf.



PAI habe als Finanzinvestor eine jahrzehntlange Tradition und Industrieexpertise und sei bekannt dafür, Unternehmensbeteiligungen langfristig und nachhaltig weiterzuentwickeln, so Dr. Keysberg weiter. Die andauernde Covid-19-Pandemie werde bestehende Trends, wie das Outsourcing von Immobiliendienstleistungen durch große Industrieunternehmen, die internationale Ausschreibung immer größerer, auch grenzüberschreitender Portfolien sowie eine starke Nachfrage nach digitalen Lösungen und Produkten für Gebäudenutzer und für die Gebäudetechnik, zum Beispiel zur Energie- und CO2-Einsparung, verstärken.



„Profitieren werden davon intergierte Facility Manager mit starker technischer Expertise und einer internationalen Plattform, wie Apleona,“ ist Dr. Keysberg überzeugt. Damit verbunden sei eine Marktkonsolidierung insbesondere im stark fragmentieren Deutschen Facility Management Markt: „Bei der erwartenden Marktkonsolidierung in Deutschland wird Apleona mit seinem neuen Eigentümer PAI sicher eine maßgebliche und aktive Rolle spielen“, erwartet der Apleona CEO mittelfristig.



Philipp Meyer, Managing Director bei PAI Partners, ergänzte: „PAI hat in der Vergangenheit bereits erfolgreich in das Segment der technischen Gebäudedienstleistungen investiert. Apleona ist in der strukturell wachsenden DACH Region einzigartig aufgestellt und beeindruckt nicht nur durch seine operative Entwicklung, sondern auch durch das stetig zunehmende Portfolio an attraktiven Kunden.“