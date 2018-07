Apleona erhält PM-Auftrag für Corpus Sireo-Portfolio mit 110.000 m² Mietfläche

Büro-Komplex Global Gate

© Apleona

Apleona Real Estate Management hat von der Corpus Sireo Real Estate einen umfassenden Management-Auftrag für ein deutsches Büroportfolio mit elf Gebäuden und circa 110.000 m² Gesamtmietfläche erhalten. Zum Portfolio gehören fünf Objekte in Nordrhein-Westfalen, darunter der Büro-Komplex Global Gate in der Grafenberger Allee 293-297 in Düsseldorf und die Kölner Oskar-Jäger-Straße 50, sowie Immobilien in Hannover, Mannheim und im Rhein-Main-Gebiet. Der Vertrag läuft über fünf Jahre. Zum Auftragsvolumen vereinbarten die Unternehmen Stillschweigen.

Mit dem geschlossenen Dienstleistungsvertrag ist Apleona für die technischen und kaufmännischen Property-Management-Leistungen verantwortlich und steuert kleinere Capex-Maßnahmen sowie Mieterausbauten in den Gebäuden. Darüber hinaus übernimmt Apleona auch die Steuerung der Facility Management Leistungen im Portfolio, die von Apleona HSG Facility Management erbracht werden.



Für einen Teil des Portfolios ist Apleona bereits seit längerem tätig. Seit 2008 betreute das Unternehmen durchgängig im Auftrag früherer Eigentümer die Objekte in Nordrhein-Westfalen und Hannover als Property Manager, seit Ende 2017 auch als Facility Manager.