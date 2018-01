Apleona erhält Großaufträge von EnBW und Jenoptik

Apleona HSG Facility Management hat zwei Großaufträge vom Energiekonzern EnBW in Baden-Württemberg sowie vom Photonik-Konzern Jenoptik für das gesamte Bundesgebiet erhalten. Dazu schlossen die Unternehmen jetzt entsprechende Verträge, über deren Volumina Stillschweigen vereinbart wurde.

.

Technisches FM für 100 EnBW-Standorte

Für den Energiekonzern EnBW übernimmt der FM-Dienstleiser für die kommenden drei Jahre das Facility Management an über 100 Standorten in Baden-Württemberg. Darunter sind unter anderem die Konzernzentrale in der Durlacher Allee 93 in Karlsruhe sowie der Multifunktionsstandort EnBW City in der Schelmenwasenstraße 15 in Stuttgart-Fasanenhof.



Apleona HSG Facility Management wird in den rund 100 Immobilien den Betrieb von fast 20.000 gebäudetechnischen Anlagen verantworten. Die einzelnen Liegenschaften verteilen sich auf eine große geografische Fläche. Der Energiekonzern hofft, von der vernetzten regionalen und überregionalen Struktur von Apleona HSG zu profitieren. Dadurch sollen kurze Reaktionszeiten und eine einheitliche Service-Qualität beim Facility Management sichergestellt werden.



Ganzheitlicher FM-Auftrag von Jenoptik

Außerdem übernimmt Apleona ab 1. April 2018 für vier Jahre das ganzheitliche Facility Management an 15 deutschen Standorten des Photonik-Konzerns Jenoptik. Als zentraler Dienstleister wird das Unternehmen alle integrierten Facility-Management-Leistungen an den deutschen Standorten des Konzerns verantworten, darunter technisch anspruchsvolle Produktionsstandorte sowie die Konzernzentrale in der Carl-Zeiß-Straße 1 in Jena.