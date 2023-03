Apleona erbringt technisches FM für Jüdisches Museum Berlin

Die Stiftung Jüdisches Museum Berlin hat Apleona mit dem technischen FM für das aus mehreren Gebäuden bestehenden Museumsensemble Jüdisches Museum Berlins im Berliner Bezirk Kreuzberg beauftragt. Der Dienstleistungsvertrag wurde zum 1. Januar 2023 für zwei Jahre mit der Option auf zweimalige Verlängerung geschlossen. Vorausgegangen war eine EU-weite Ausschreibung, bei der sich Apleona durchsetzen konnte.

