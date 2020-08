Apleona erbringt technisches FM für Biomedizinisches Centrum

Die Ludwig-Maximilian-Universität München hat Apleona mit dem technischen Facility Management für das neue Biomedizinische Centrum (BMC) auf dem HighTechCampus in Martinsried/Planegg bei München beauftragt. Zu den vereinbarten Leistungen gehört die wirtschaftliche und operative Steuerung sämtlicher technischer Services, das Objekt- und Energiemanagement sowie der First Level Support inklusive einer 24h Service-Bereitschaft.

