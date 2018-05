Apleona baut „NOC“ Nordoberpfalz Center in Weiden schlüsselfertig aus

Nordoberpfalz Center in Weiden

Apleona ist mit dem schlüsselfertigen Innenausbau des „NOC“ Nordoberpfalz Center in Weiden in der Oberpfalz beauftragt. Der komplette Innenausbau des Centers sowie das Farbkonzept des Leitsystems wird von Apleona R&M Ausbau nach Plänen der Düsseldorfer Architekten Chapman Taylor realisiert. Das zentral in der Innenstadt erbaute Shopping Center soll mit 55 Geschäften und 18.000 m² Mietfläche neuer Mittelpunkt des Einzelhandelsangebots in der Region werden. Bis zur geplanten Eröffnung im Frühjahr 2019 sollen alle Ausbauarbeiten abgeschlossen sein. Auftraggeber ist der Münchner Projektentwickler und Bauherr Fondara Immobilien AG. Über das Auftragsvolumen wurde Stillschweigen vereinbart.

Im Zuge der Arbeiten werden etwa 24.000 m² Estrich sowie Platten mit Fliesen- sowie textilem Oberbelag in den Center-Flächen verlegt. Im Unter-, Erd- sowie in den zwei Obergeschossen bauen die Ausbauspezialisten von Apleona insgesamt 4.000 m² Gipskartonwände ein und befestigen an den Ladenfassaden Stahlkonstruktionen mit Aluminium-Profilen. Daran können Glaselemente und Verkleidungen angebracht und so die jeweiligen Store-Branding-Konzepte der Einzelhandelsmieter realisiert werden.



Am Innendach des Centers installiert Apleona R&M Ausbau eine Lamellendecke mit Aussparungen für zwei große mehrgliedrige Glasfenster, durch die das Tageslicht bis ins Untergeschoss des Centers fällt. Darüber hinaus setzen die Ausbauspezialisten insgesamt 129 Stahlblechtüren sowie 21 Aluminium-Rahmentüren ein und bringen an den vier großen Rolltreppen im Center sowie in den Treppenhäusern Geländer und Handläufe an.