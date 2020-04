APL Europe mietet 300 m² auf der Sendlinger Straße

Die Commerz Real hat im Münchner Büro- und Geschäftshaus Sendlinger Straße 4 rund 300 m² Bürofläche an APL Europe, eine Tochter des Investmenthauses APL Asia Pacific Land vermietet. Damit wird das aus Hongkong stammende Unternehmen ab Mai 2020 erstmals in Europa vertreten sein.

1913 errichtet, verfügt das Gebäude über knapp 2.000 m² Einzelhandels- und Bürofläche, die nun vollvermietet sind. Es gehört zum offenen Immobilienfonds Hausinvest der Commerz Real und wurde 2019 als Teil des Millennium-Portfolios von der ehemaligen Generali Lebensversicherung erworben [wir berichteten]. Mieter sind neben APL Europe die Bekleidungskette „& other Stories“, der Produzent von Stadtmöbeln und Werbeflächenvermarkter Wall sowie die Unternehmensberatung FAS.



Die Sendlinger Straße ist eine der wichtigsten Einkaufsstraßen in der Münchner Innenstadt und dank ihrer zentralen Lage und guten Anbindung ein nachgefragter Einzelhandels- und Bürostandort. „Gerade in der aktuellen, von Unsicherheit geprägten, Lage verdeutlichen Vermietungen wie diese die hohe Qualität unserer Immobilien“, erläutert Jens Böhnlein, Global Head of Asset Management bei der Commerz Real.



Beraten wurde die Commerz Real von Savills.