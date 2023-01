APK Group mietet 1.200 m² in Langen

Die APK Group expandiert mit einer neuen Niederlassung im Rhein-Main-Gebiet. Das seit mehr als 60 Jahren auf Infrastrukturarbeiten in den Bereichen Wasserleitungen, Energie- und Telekommunikationsnetze sowie Straßenbau spezialisierte Unternehmen hat ca. 800 m² Lagerfläche sowie ca. 400 m² Bürofläche in Langen angemietet. Vermieter der Liegenschaft in der Raiffeisenstraße 6-8 ist ein privater Eigentümer.

