Apcoa übernimmt Parkhaus im „Neustädter“

Apcoa Deutschland ist neuer Betreiber des Parkhauses im Einkaufszentrum „Neustädter“ in Gießen. Seit dem 02. Januar verantwortet das Unternehmen die Bewirtschaftung des innerstädtischen Objekts mit mehr als 1.000 Stellplätzen, das zu den größten Parkhäusern der Stadt zählt. Mit dem Mandat stärkt der Parkraumspezialist seine Präsenz an zentralen urbanen Standorten.

.

Geplant ist die Umstellung auf ein vollständig ticketloses Parksystem. Eine beschrankte Anlage mit automatischer Kennzeichenerfassung ermöglicht künftig das Ein- und Ausfahren ohne Ticket. Die Bezahlung erfolgt entweder digital über die Apcoa-Flow-App oder per Kennzeicheneingabe an den Kassenautomaten. Ergänzend bietet der Betreiber eine monatliche Park-Flatrate für Dauerparker an.



Für Besucherinnen und Besucher des Neustädters soll die neue Betriebsführung vor allem mehr Komfort und Flexibilität beim Parken bedeuten. Das Projekt fügt sich in die Strategie von Apcoa ein, Parkräume an hoch frequentierten Innenstadtlagen technisch aufzurüsten und nutzerfreundlicher zu gestalten.