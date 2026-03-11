Cookie Fehler:

Cookies sind in Ihrem Browser deaktiviert. Um alle Funktionen z.B. das Login nutzen zu können, müssen Cookies aktiv sein. Bitte aktivieren Sie Cookies in Ihrem Browser.

Immobilien-Nachrichten » Parkhäuser
   
    Drucken Drucken  Diesen Artikel zu den Favoriten hinzufügen Favoriten

Weiteres Shopping Center-Mandat

Apcoa übernimmt 100 Kurzzeitparker-Stellplätze im Plaza Frankfurter Allee

Apcoa erweitert sein Berliner Portfolio weiter: Zum 1. Mai 2026 übernimmt der Parkraumbetreiber 100 Kurzzeitparker-Stellplätze in der Tiefgarage des Plaza Frankfurter Allee in Berlin-Friedrichshain. Die Anlage mit insgesamt rund 700 Stellplätzen ist rund um die Uhr geöffnet und setzt künftig auf eine digitale FreeFlow-Lösung mit Kennzeichenerkennung – Parken ohne Schranken

[…]
Fotos: Jagdfeld Real Estate, Fotograf: Grundner Media GmbH

Mehr zum Thema:

Städte: Berlin