APCO Worldwide mietet 200 m² in Frankfurt

Die Commerz Real hat eine Bürofläche im Objekt Börsenstraße 2-4 in Frankfurt am Main an die internationale Kommunikationsagentur APCO Worldwide vermietet. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Washington D.C. betreut unter anderem Facebook, Salesforce und Nespresso und hat die Büroräume mit etwa 200 m² im sechsten Obergeschoss im Dezember 2016 zunächst für fünf Jahre bezogen.

Eigentümer des Bürohauses in der Frankfurter Innenstadt mit einer Gesamtnutzfläche von etwa 13.500 m² ist der offene Immobilienfonds HausInvest der Commerz Real. Mit APCO Worldwide ist das Objekt zu knapp 90 Prozent vermietet. Weitere Nutzer sind Rothschild und Zara. Bei der aktuellen Anmietung war das Unternehmen Savills beratend tätig.