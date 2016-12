APC Analytics kauft Gewerbeimmobilie im Hochtaunuskreis

APC Analytics, ein Hersteller und Dienstleister, welcher Produkte für den industriellen Einsatz sowie für die Verwendung im Labor liefert, erwirbt eine Gewerbeimmobilie in der Daimlerstraße 17 in Steinbach, nordwestlich von Frankfurt am Main. Das Objekt, welches durch die Makler von Immolox und Jolas Consult aus Frankfurt am Main vermittelt wurde, steht auf einem ca. 2.000 m² großen Grundstück und misst ca. 900 m² Hallen- und ca. 650 m² Bürofläche. Mit dem Um- und Ausbau der Immobilie wurde die Immolox Baumanagement beauftragt.

