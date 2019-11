Siebtes deutsches Aparthotel Adagio ankert in Hamburger

Aparthotels Adagio hat einen neuen Pachtvertrag unterzeichnet. Seit mehr als zehn Jahren wächst das Accor-Brand: Mit der geplanten Neueröffnung in Hamburg-Hohenfelde entsteht bereits das siebte Haus in Deutschland und das zweite der Adagio Access Linie, nach München Olympiapark. Für das neue Haus in der Hansestadt dient das kürzlich in Lille eröffnete Aparthotel Adagio als Vorbild und verdeutlicht zugleich den Anspruch der Marke. Ziel ist es, die weltweite Nummer eins im Aparthotel-Markt zu werden. In 13 verschiedenen Ländern wird die Marke bis Ende 2019 über insgesamt 13.000 Apartments verfügen.

.

Das neue Adagio Access wird durch den Projektentwickler Furimugan am Mühlendamm 66 entwickelt und soll im dritten Quartal 2021 eröffnen. Das ehemalige Bürogebäude wird im Rahmen einer Revitalisierung zu einem Hotel umgewidmet. Das Aparthotel wird über 148 Studios und Apartments verfügen, in denen jeweils ein bis vier Personen wohnen können. Die Gemeinschaftsflächen mit einer „Bibliothek der Dinge“ und Relax-Zonen sollen den Austausch mit anderen Gästen fördern. Urbanes Design und regelmäßige Afterwork(-Events) unterstreichen das für Aparthotels Adagio typische Wohnkonzept „The Circle“, so Accor. In nur 15 Minuten mit der U-Bahn kann das Herz der Hamburger Innenstadt erreicht werden – die Außenalster lädt in wenigen Gehminuten zum Verweilen am Ufer ein.



In direkter Nachbarschaft hat der Projektentwickler bereits in 2017 ein Projekt entwickelt und 2018 fertiggestellt. Bei diesem Objekt handelt es sich um ein Apartmenthaus mit 38 vollmöblierten Wohnungen in Form von Ein- Zimmer-Apartments, das bereits Anfang 2018 für 7 Mio. Euro an einen Fonds von AviaRent veräußert wurde [wir berichteten].