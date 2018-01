Aparthotels Adagio expandiert in Frankreich

Aparthotels Adagio wächst weiter: Das Joint-Venture von AccorHotels und Pierre & Vacances Center Parcs übernimmt am 1. Februar 2018 das Management der Hipark Design Suites Business Residenzen von der BNP Parisbas Real Estate Gruppe. Die fünf Apartment-Hotels in Paris, Nizza, Marseille, Grenoble und Serris-Val d'Europe werden dann unter dem Namen „Hipark by Adagio" vom Spezialisten für Wohnen auf Zeit, Aparthotels Adagio, geführt.

.

Das Expansionsziel der Hotelkette sind 15.000 Apartments und 150 Aparthotels weltweit bis 2021. Durch die aktuelle Vertragsunterzeichnung kommen nun rund 700 Apartments hinzu. In 2017 beherbergten die Hipark Design Suites knapp 330.000 Gäste. „Die Vertragsunterzeichnung mit BNP Paribas Real Estate unterstreicht die Marktführerposition von Aparthotels Adagio in Frankreich und eröffnet weitere Perspektiven für die Entwicklung in Europa“, erklärt Karim Malak, stellvertretender CEO von Aparthotels Adagio.



Hierzulande hat die Aparthotel-Kette fünf Hotels an den Standorten Berlin, Köln, Frankfurt und München (2) in Betrieb. Zudem sind weitere in der Pipeline. Ein weiteres ging zum Beispiel Mitte 2017 auf dem Areal des ehemaligen Freiburger Güterbahnhofes in die Projektierung. An der Eugen-Martin-Straße in Freiburg realisiert die Benchmark Estate Development GmbH ein Adagio Access Aparthotel, das nach der Fertigstellung 150 Studios und Apartments umfassen wird [Benchmark realisiert Adagio Access Hotel in Freiburg]. Nicht so zugig ging es indes in Bremen voran. Der neue Standort in der Projektentwicklung „City Gate“, die von der Achim-Griese-Treuhandgesellschaft realisiert wird, befindet sich immer noch in der „Warteschleife“. Der ursprünglich geplante Eröffnungstermin in 2017 für das Neubauprojekt ist aufgrund verschiedener Verschiebungen schon lange passé. Eine Fertigstellung ist nun für Frühjahr 2019 geplant. Mit an den Start wird dort auch ein Ibis Styles gehen, genauso wie auf dem Areal an der Ecke Andreas-Gayk-Straße/Holstenbrücke rund um den Alten Bootshafen in Kiel, auf dem die Deutsche Immobilien Entwicklungs GmbH eine Quartiersentwicklung vorantreibt. Die Fertigstellung der Hotels ist für Herbst 2019 anvisiert [Gestaltung des Quartiers Am Alten Bootshafen in Kiel entschieden].