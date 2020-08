Aon Holding verlängert Mietvertrag über mehr als 10.000 m² Bürofläche

Die Aon Holding Deutschland GmbH hat sich für eine Verlängerung des Mietvertrages im Objekt Luxemburger Allee 4-8 in Mülheim an der Ruhr entschieden. Es handelt sich dabei um rund 10.330 m² Büro- sowie weitere Lagerfläche in dem vollvermieteten Objekt im Stadtteil Saarn. Die Büroimmobilie gehört seit Kurzem zum Bestand der französischen Advenis REIM, die es im Rahmen eines Portfolio-Deals für ihren offenen SCPI-Immobilienfonds Eurovalys erworben hat [Advenis REIM kauft Büroimmobilien für 140,5 Mio. ]. Colliers International war bei der Prolongation für den Mieter exklusiv beratend tätig.

.