AOK Rheinland/Hamburg verlegt Hauptsitz an den DUS

Die AOK Rheinland/Hamburg will am Düsseldorfer Flughafen landen und wird hierfür ihren Hauptsitz im Sommer 2023 von der Innenstadt in einen neuen Büroneubau am Flughafen verlegen. Hierbei handelt es sich um den 26.000 m² umfassenden dritten Bauabschnitt der von der Langen Immobiliengruppe ins Leben gerufenen Projektentwicklung „Toniq II. „Die hocheffiziente und nachhaltige Gebäudekonzeption und der Standort konnten die AOK überzeugen“, kommentiert Oliver Vorsmann-Strobel, Geschäftsführer der Langen Projektentwicklung GmbH & Co. KG.

.

„Der Erwerb durch die AOK spricht nicht nur für die sehr gute Qualität unserer Entwicklung, sondern auch für den Projektstandort in Düsseldorf. Wir freuen uns sehr, nach unseren beiden Hotels und dem ersten Bürobauabschnitt 'Toniq I', über eine weitere Erfolgsstory an der Wanheimer Straße berichten zu können. Die neue AOK-Hauptverwaltung leistet einen entscheidenden Beitrag zu der weiteren Aufwertung des Standorts. Bereits in wenigen Wochen werden wir den Bauabschnitt Office 'Toniq I' mit rund 12.500 m² Mietfläche starten. Die Baugenehmigung für diesen Bauabschnitt wurde soeben erteilt“, erläutert Manfred Langen, geschäftsführender Gesellschafter der Langen Immobiliengruppe.



Im Rahmen ihrer strategischen Neuausrichtung geht die AOK Rheinland/Hamburg damit weitere Schritte, um sich auf den digitalen Wandel im Gesundheitswesen vorzubereiten. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Gesundheitskasse eine umfassende Neuorganisation angestoßen. „Neben der persönlichen Beratung in einer Geschäftsstelle werden digitale Angebote für unsere Versicherten zunehmend wichtiger. Mit der Reform unserer Strukturen kombinieren wir im Sinne der Versicherten das Beste aus beiden Welten“, sagt Günter Wältermann, Vorstandsvorsitzender der AOK Rheinland/Hamburg. Es gehe auch um die Effizienzsteigerung in der Fläche und um Immobilien, die den heutigen und vor allem den künftigen Anforderungen entsprechen.



Ungeachtet der Neuerungen wird die Regionalität auch in Zukunft fest im Markenkern der AOK Rheinland/Hamburg verankert sein, unter anderem durch ein flächendeckendes Geschäftsstellennetz, das Versicherten den direkten Zugang zu ihrer AOK sichert. An dem neuen Standort nahe dem Düsseldorfer Flughafen werden in den modernen Arbeitswelten künftig unterstützende Bereiche untergebracht.



Die Langen Immobiliengruppe wurde rechtlich von Kapellmann und Partner Rechtsanwälte beraten. Die Immobilientransaktion hat Leoff als Transaktionsberater exklusiv begleitet. Luther Rechtsanwälte und CBRE waren auf Seiten der AOK Rheinland/Hamburg tätig. Bezüglich des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart.