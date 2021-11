AOK Plus zieht ins Leipziger Listhaus

Art-Invest Real Estate gewinnt mit der AOK Plus einen langfristigen Büromieter für das Listhaus. Die Krankenversicherung plant auf rund 1.400 m² Mietfläche eine „Zukunftswerkstatt, in der die Herausforderungen des digitalen Gesundheitssystems bearbeitet werden und Mitarbeiter neue Produkte und Services entwickeln“.

