AOK neuer Ankermieter für Neumarkt Passage

Als Eigentümerin der Neumarkt Passage in Köln hat die Kreissparkasse Köln einen neuen Ankermieter für die ehemaligen Flächen des Mode-Filialisten Kult gewinnen können: Bereits im Schlussquartal 2022 wird die AOK Rheinland/Hamburg in der Einkaufspassage am Neumarkt 18a die ersten von künftig insgesamt rund 2.240 m² belegen.

.

Vor diesem Hintergrund wurden jetzt die Modernisierungsarbeiten in dem zum Neumarkt gewandten Teil der Neumarkt Passage gestartet. Die Flächen werden moderner, offener und heller gestaltet sowie teils grundlegend neu strukturiert. Zugleich wird in dem Gebäudekomplex eine neue, emissionsärmere Klimaanlage installiert. Umgesetzt wird die gesamte Baumaßnahme von Pareto.



Die Modernisierung umfasst auch die Flächen des Käthe Kollwitz Museums. Mit der neuen Klimatechnik sowie einem energiesparenden Beleuchtungskonzept in den Ausstellungsräumen realisiert die Kreissparkasse Köln als Trägerin des Museums hier einen weiteren Schritt auf dem Weg zum „Green Museum“. Aufgrund der Umbauarbeiten wird das Museum ab Mitte November für mehrere Monate geschlossen bleiben.



Für die AOK Rheinland/Hamburg steht mit dem Bezug der Flächen am Neumarkt die zweite Standorteröffnung in Köln binnen kurzer Zeit bevor: Erst Anfang August hatte sie wie geplant ein neues Kundenkontakt- und Servicecenter im sogenannten „Quadra“ im Airport Business Park Köln-Gremberghoven eröffnet [wir berichteten]. Darüber hinaus ist die Gesundheitskasse in Köln mit vier Geschäftsstellen für ihre Versicherten vor Ort – darunter künftig auch am Neumarkt.



Diesen neuen Standort werden im Herbst zunächst rund 35 Mitarbeitende der AOK Rheinland/Hamburg beziehen, die bislang in der Geschäftsstelle in der Machabäerstraße tätig waren. Der Hauptumzug erfolgt dann nach dem Abschluss der Modernisierung der Neumarkt Passage im Laufe des kommenden Jahres.