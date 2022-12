Die AOK NordWest mietet rd. 1.000 m² Bürofläche im unter Denkmalschutz stehenden Gesundheitshaus an der Hövelstraße 8 in Dortmund. Das Gebäude ist in den 1950er Jahren entstanden und wird nach 70 Jahren behördlicher Nutzung aktuell revitalisiert. Die Fläche aller Gebäudeteile beträgt ca. 12.900 m² BGF. Neben einem Hotel, einer Kita

[…]